Путин рассказал о последствиях войны с США

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в случае войны России и США "этого бы никто не пережил".

Отрывок из интервью опубликован во вторник телеканалом Showtime, где полностью интервью Путина покажут 12-15 июня.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?", — спросил Стоун президента России. "Думаю, что этого бы (войны — ред.) никто не пережил", — сказал Путин.

По данным издания Variety.com, в ходе подготовки интервью Путин и Стоун посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", который повествует о гипотетическом о ядерном конфликте между СССР и США.

Ранее Путин на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия — США" в рамках ПМЭФ заявил, что Россия будет продолжать диалог с новой администрацией США, но нужны взаимные усилия и политическая воля, чтобы добиться успеха.