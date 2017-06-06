В Ирландии задержали второго подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июн — РИА Новости. Ирландская полиция задержала второго подозреваемого в связи с терактом в Лондоне 3 июня, передает телеканал Sky News.
Ранее во вторник в Лондоне был задержан 27-летний мужчина. До этого были задержаны 12 человек, но их всех отпустили без предъявления обвинений.
В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.