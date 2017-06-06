Иордания вслед за Саудовской Аравией закрыла офис телеканала "Аль-Джазира"

КАИР, 6 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иордания снижает уровень дипломатического представительства с Катаром и закрывает офис катарского телеканала "Аль-Джазира" в Аммане, заявил иорданский министр информации, официальный представитель правительства страны Мухаммед аль-Мумини.

"После изучения причин кризиса, который наблюдается в отношениях между Арабской республикой Египет, Саудовской Аравией, ОАЭ, королевством Бахрейн и государством Катаром, правительство решило снизить уровень дипломатического представительства с государством Катар", — приводит иорданское государственное агентство "Петра" заявление официального представителя.

Также в тексте заявления также отмечается, что иорданское правительство "отменяет лицензии офиса телеканала "Аль-Джазира" в Аммане".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.