Марокканские авиалинии перестают летать в арабские страны через Доху

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Национальный перевозчик Марокко — авиакомпания Royal Air Maroc приостановила полеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Йемен и Египет через столицу Катара после решения этих стран разорвать дипотношения с Дохой и прекратить воздушное сообщение с Катаром, сообщил во вторник саудовский новостной портал "Ахбар аль-эн".

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий.

Имеющее тесные связи с Эр-Риядом королевство Марокко воздержалось от разрыва отношений с Катаром.