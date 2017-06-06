Турция продолжит развивать отношения с Катаром, заявил Эрдоган

АНКАРА, 6 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция продолжит развивать отношения с Катаром, санкции против этой страны не являются решением проблемы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

"Мы не считаем правильным (решением) санкции против Катара. В период, когда нам особенно нужны солидарность и сотрудничество, эта ситуация никому в нашем регионе не принесет пользы. С одобрением воспринимаем хладнокровие Катара. Мы и дальше продолжим развивать с ним отношения", — заявил Эрдоган во вторник, выступая перед активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция приложит все усилия для того, чтобы ситуация вокруг Катара как можно быстрее разрешилась путем диалога.