ЕСПЧ обязал Россию выплатить 15 тысяч евро вероятному лидеру тамбовской ОПГ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 15 тысяч евро "авторитетному" петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину) в связи с неполучением адекватной медицинской помощи во время содержания под стражей, говорится в решении суда.

"Государство ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев 15 тысяч евро, касательно нематериального ущерба", — говорится в решении суда.

"Суд единогласно постановил, что (в связи с отсутствием адекватной медицинской помощи во время содержания под стражей — ред.), имело место нарушение статьи 3 (Запрещение пыток) … и статьи 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — говорится в решении суда.

В прошлом году Петербургский городской суд приговорил к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева.

Ряд СМИ называет Барсукова лидером тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России, но официальных обвинений в создании группы ему не предъявлено. Ранее Барсуков получил 15 лет заключения за рейдерский захват зданий в Петербурге, однако обвинение в покушении на Васильева присяжные сочли недоказанным. По требованию прокуратуры Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По данным СК России, ранее были осуждены еще девять человек, причастных к преступлению. Один из них, осужденный заочно, скрывается в Великобритании. Однако британские компетентные органы отказали в его экстрадиции в Россию.

Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых амбициозных спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.