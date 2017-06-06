Трамп пожелал Коми удачи на слушаниях в конгрессе по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 6 июн –РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал "удачи" экс-директору ФБР Джеймсу Коми на слушаниях в конгрессе США по "российскому вмешательству".

Коми даст показания в конгрессе США по этому вопросу в четверг.

"Желаю ему удачи", — ответил Трамп на вопрос журналиста, как он может прокомментировать то, что Коми в ближайшее время выступит по якобы вмешательству России в выборы (стенограмму беседы приводит пресс-служба Белого дома).

Спецслужбы США ранее обвиняли Россию в попытке повлиять на выборы, Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, которого уволил Трамп, ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.