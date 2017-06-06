Киев передал Москве ноту протеста в связи с визитом Матвиенко в Крым

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на открытии XI международного фестиваля Великое русское слово в доме-музее А.П.Чехова в Ялте

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на открытии XI международного фестиваля Великое русское слово в доме-музее А.П.Чехова в Ялте

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Киев передал МИД России ноту протеста в связи с визитом в Крым российских должностных лиц во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщает во вторник пресс-служба украинского МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной незаконной поездкой в Автономную Республику Крым… группы высокопоставленных должностных лиц государства-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, которая состоялась с грубым нарушением украинского законодательства и международного права… В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении МИД Украины.