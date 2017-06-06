Трамп провел переговоры с эмиром Катара

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп провел продуктивные переговоры с эмиром Катара по борьбе с терроризмом во время пребывания в регионе, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент провел очень и очень продуктивную дискуссию с эмиром Катара во время пребывания в Эр-Рияде", — отметил он на брифинге, добавив, что речь на переговорах шла о борьбе с финансированием терроризма.

В конце мая Трамп посетил Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства. Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в Эр-Рияде, необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.