Полиция проводит обыск в доме напавшего на полицейских у Нотр-Дама

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французская полиция проводит обыск по месту жительства напавшего на полицейских у собора Парижской Богоматери, пишет газета Parisien.

Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

По данным издания, обыск проводится в городе Сержи-Понтуаз в департаменте Валь-д'Уаз на севере центральной части страны.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.

Как заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, мужчина имел при себе также два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента, подлинность которого сейчас устанавливается. Министр отметил, что нападавший выкрикивал слова о Сирии.