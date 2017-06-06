Россия планировала совершить госпереворот в Черногории, заявили в Госдепе

РИА НОВОСТИ. ГОСДЕП США ЗАЯВИЛ, ЧТО РФ ПЛАНИРОВАЛА СОВЕРШИТЬ ГОСПЕРЕВОРОТ В ЧЕРНОГОРИИ, ОБ ЭТОМ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ ПАРТНЁРЫ ПО НАТО