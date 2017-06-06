RT показал, как иракские военные пытают жителей Мосула

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Солдаты иракской армии подвергают издевательствам и пыткам жителей освобожденных от ИГ* территорий. Подтверждающие это видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении RT, опубликованы на сайте телеканала.

Кадры были отсняты местным стрингером, который смог завоевать доверие иракских военных. По его словам, солдаты разрешали ему присутствовать при "допросах" подозреваемых в симпатиях к террористам.

На видеозаписях запечатлена пытка, известная как strappado, в ходе которой жертву подвешивают особым образом, чтобы нанести максимальное повреждение суставам. Палачами, попавшими в кадр, оказались бойцы Отряда быстрого реагирования, который получает поддержку из США.

По словам вернувшегося из Мосула корреспондента RT Мурада Газдиева, произвол военных ни для кого не является секретом, а армия постоянно терроризирует мирное население. "Вы можете поехать в Мосул…, можете поговорить с местными. Все скажут вам одно и то же. Военные освобождают какую-то территорию, выдворяют оттуда ИГ* — и вот тут начинаются ужасные вещи: массовые аресты, похищения людей, требование выкупа, убийства", — рассказал он. Действия иракских солдат ничем не отличаются от преступлений военнослужащих США в тюрьме Абу-Грейб во время второй войны в Персидском заливе, подчеркнул журналист.

Газдиев также отметил, что любые материалы, которые могут выставить союзников по антитеррористической коалиции в дурном свете, подвергаются жесткой цензуре. Военные просто изымают камеры и стирают компрометирующие записи.

RT уже обратился к гуманитарным организациям с просьбой провести расследование. Координатор ООН по вопросам демократии Мохаммед Серкал в комментарии телеканалу заявил, что ситуацию следует взять под контроль и призвал сохранять "человеческое отношение к любому человеку".

Операция по освобождению Мосула от ИГ* началась в октябре 2016 года. В начале июня коалиционные силы во главе с США сообщили, что приступили к зачистке последних районов города от террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.