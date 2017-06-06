Госдеп заявил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории

АШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы помешать ее вступлению в НАТО. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

По его словам, Россия использовала "все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории". "Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО", — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента также вновь обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.

Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за планов Подгорицы вступить в Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления черногорских властей нечистоплотными. По его словам, "русофобская кампания, которая была развязана на фоне движения в НАТО, показывает, что Черногория совсем не заботится о каких-то общеевропейских принципах, а хочет подороже продать свои антироссийские высказывания".

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, также ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. В Москве эти обвинения называли голословными.