Компания из США обвинила "русских хакеров" в атаке ресурсов в Черногории

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Американская компания FireEye, специализирующаяся на услугах в области компьютерной безопасности, обвинила группу "российских хакеров" в атаке на ресурсы в Черногории, сообщает издание The Hill.

По данным компании, к хакерским атакам причастна группа APT28, которую на Западе уже не раз обвиняли в подобных преступлениях и которую связывают с Россией. Мотивом атаки называют вступление Черногории в НАТО, которое официально было оформлено накануне.

"Вероятно, что эти действия — часть усилий APT28, которые ставят своей целью различные страны-участницы НАТО и организацию в целом", — заявил вице-президент компании Тони Коул.

Как отмечает The Hill, хакеры использовали технологию "фишинга", заманивая жертвы сообщениями о военных передвижениях в Европе и встречах НАТО. Другие подробности якобы совершенных атак не приводятся.

Каких-либо доказательств причастности РФ к якобы имевшим место хакерским атакам в Черногории в сообщении не приводится.

Ранее Радио и телевидение Черногории (RTCG) сообщило, что глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.

Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.

В США и некоторых других странах Запада регулярно звучат обвинения в адрес России в различных хакерских атаках. В Москве такие обвинения отрицают, называя их бездоказательными.