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В мире

Новый теракт в Европе: в центре Парижа джихадист напал на полицейских

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21:1006.06.2017
(обновлено: 21:11 06.06.2017)
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© REUTERS / Charles PlatiauФранцузские жандармы и полицейские возле собора Нотр-Дам в Париже, Франция. 6 июня 2017Французские жандармы и полицейские возле собора Нотр-Дам в Париже, Франция. 6 июня 2017
© REUTERS / Charles Platiau

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Очередное террористическое нападение произошло в Париже: 40-летний уроженец Алжира напал на полицейских с молотком. Один из стражей порядка получил легкое ранение, нападавший госпитализирован.

Атака возле Нотр-Дам-де-Пари

Первые сообщения о нападении неизвестного с молотком на полицейских около знаменитого собора Парижской Богоматери появились около 16:30 по местному времени (17:30 мск).

Французские жандармы и полицейские возле собора Нотр-Дам в Париже, Франция. 6 июня 2017
© REUTERS / Charles Platiau
Напавший на полицейских в Париже заявил о связях с ИГ*

По сообщению полицейских, нападавший выкрикивал "это вам за Сирию!" и называл себя "солдатом халифата" группировки "Исламское государство"*. Правоохранители открыли огонь по мужчине. Он получил пулевые ранения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения.

При этом около 900 туристов были в целях безопасности заблокированы внутри собора, сообщил телеканал BFMTV. Им пришлось провести взаперти более двух часов. К счастью, никто из них не пострадал.

Как заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, мужчина имел при себе также два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента, подлинность которого сейчас устанавливается. Нападавшему 40 лет. По словам Коллона, мужчина действовал в одиночку.

По информации газеты Figaro, мужчина живет в департаменте Валь-д'Уаз на севере столичного региона Франции. Ранее в поле зрения правоохранительных органов и спецслужб он не попадал.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование.

Французская полиция возле собора Нотр-Дам в Париже, Франция. 6 июня 2017
© AP Photo / Matthieu Alexandre
Напавший на полицейских в Париже выкрикивал слова о Сирии

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила сотрудников правоохранительных органов. "Я приветствую мужество, оперативность и очень высокий профессионализм полиции, которые позволили избежать драмы", — написала Идальго в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Она также пожелала скорейшего выздоровления раненому полицейскому и заявила о солидарности с его коллегой, которому удалось нейтрализовать пострадавшего. "Я также хочу отдать должное бригадам скорой помощи, гражданской защиты и собору, которые смогли успокоить людей", — добавила мэр.

Отреагировал и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. "Моя поддержка полицейскому, атакованному у Нотр-Дама. Спасибо нашим правоохранительным органам и военнослужащим, стоящим в первом ряду перед лицом терроризма", — написал премьер в своем верифицированном аккаунте в сети Twitter.

Нападение произошло через три дня после атаки в Лондоне

Нападение в Париже состоялось всего через три дня после трагедии в Лондоне, причем там террористы также выбрали знаковое и популярное у туристов место. Вечером 3 июня в столице Великобритании автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии. Лондонские полицейские ведут поиски соучастников нападавших.

При этом в самой Великобритании за последние 2,5 месяца произошли уже три теракта. 22 мая в Манчестере произошел взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

А 22 марта в Лондоне террорист направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

Похожее нападение имело место и в Париже. В начале февраля мужчина с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок поблизости от Лувра. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Тогда власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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