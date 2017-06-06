Генсек ООН в рамках центральноазиатского турне примет участие в саммите ШОС

ООН, 6 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит пять стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Генсек ООН начнет турне с Казахстана. 8 июня в Астане запланировано участие Гутерреша в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а на следующий день — встреча с президентом Нурсултаном Назарбаевым и выступление на пленарной сессии саммита ШОС.

Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, на встрече с президентом Казахстана будет затронута и сирийская проблематика. При этом он подчеркнул, что "мы рассматриваем астанинский процесс в поддержку женевского процесса".

Далее Гутерреш отправится в Узбекистан. 10 июня вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым он откроет форум по выполнению Целей устойчивого развития. Также в субботу он посетит Нукус и осмотрит кладбище кораблей в Аральском море.

После этого Гутерреш направится в Бишкек, где 11 июня проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Он также посетит Ош для участия в памятных мероприятиях к годовщине событий июня 2010 года.

12 июня в Душанбе Гутерреш встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он также примет участие в конференции по Целям устойчивого развития и посетит районы, затронутые изменением климата.

13 июня Гутерреш будет находиться в Ашхабаде и встретится с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В тот же день он примет участие в конференции высокого уровня по выполнению стратегии ООН по борьбе с терроризмом в Центральной Азии.

Предшественник Гутерреша, восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в середине июня 2015 года совершил поездку по пяти странам Центральной Азии — Таджикистану, Казахстану, Киргизии, Узбекистану и Туркмении. В ходе турне он встретился с лидерами этих стран, главами правительств и представителями общественных организаций.