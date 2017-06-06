Порошенко подписал закон о языковых квотах на телевидении

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи с журналистами.

Порошенко, как отмечается, поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон – ред.)", — приводит слова президента пресс-служба.

На сайте парламента статус данного закона еще не обновился, под документом указано, что он направлен на подпись президенту.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что это позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Документ вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.