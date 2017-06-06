Жена Джорджа Клуни родила близнецов

Слева направо: Министр культуры Франции Одри Азулай, американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни. 24 февраля 2017 год

Слева направо: Министр культуры Франции Одри Азулай, американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни. 24 февраля 2017 год

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс ссылкой на заявление пары.

Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщается, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Для 56-летнего Клуни и его 39-летней супруги это первый родительский опыт.

В 2013 году Джордж Клуни женился вторым браком на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В 2015 году Амаль Клуни заняла второе место в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии Arabian Business Magazine.