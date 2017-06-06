Нетаньяху пообещал продолжить строительство еврейских поселений

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести поселенческое строительство во всех районах Западного берега реки Иордан и назвал себя первым за десятилетия главой правительства, при котором будет основано новое еврейское поселение.

Существование и развитие сети еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают поселенческое строительство как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад землях.

"Я делаю все необходимое для сохранения еврейского поселенческого присутствия в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега — ред.), и никто, могу вас заверить, не сделал большего. Мы созвали кабинет и приняли единогласное решение… мы строим во всех районах Иудеи и Самарии. Это первое. И мы планируем (строительство – ред.) во всех частях Иудеи и Самарии", — сказал Нетаньяху.

Он выступил на собрании в Кнессете, посвященном 50-летию возобновления поселенческой деятельности на Западном берегу, который вместе с многочисленным арабским населением перешел под контроль Израиля в результате Шестидневной войны 1967 года.

Нетаньяху повторил обещание построить первое за многие годы новое еврейское поселение на Западном берегу. Оно предназначено для жителей форпоста Амона, который был признан самостроем и недавно снесен по решению Верховного суда.

"Я имею честь быть первым премьер-министром, который спустя десятилетия строит новое поселение в Иудее и Самарии", — сказал он.