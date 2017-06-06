Минск отреагировал на обвинения Литвы в адрес Белоруссии

МИНСК, 6 июн – РИА Новости, Нина Гурина. МИД Белоруссии потребовал объяснений от Вильнюса в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте о Белоруссии как угрозе для стран Балтии и Польши, сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, "6 июня в связи с высказываниями президента Литовской республики Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT в МИД Белоруссии был вызван посол Литвы".

"В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Белоруссии в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства", — отмечается в сообщении МИД.