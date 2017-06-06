Вице-президент США обвинил ИГ* в геноциде христиан

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс во вторник обвинил террористическую группировку "Исламское государство"* в геноциде христиан.

"Похоже, что террористы особенно ненавидят последователей Христа. И никто не отметился более жестоким варварством, чем ИГ", — сказал Пенс, выступая в Вашингтоне на Национальном католическом молитвенном завтраке.

По словам вице-президента, столь "жестокий режим не встречался на Ближнем Востоке со времен средневековья". "Я считаю, что ИГ виновна не в чем ином, как в геноциде", — сказал он.

Пенс напомнил о недавних терактах против христиан-коптов в Египте, уничтожении древних церквей и убийствах священников и монахов в Ираке. Он также отметил, что в Сирии "сжигают дотла христианские общины, а женщин и детей продают в рабство".

"Христианство сталкивается с беспрецедентными угрозами в том районе, где оно зародилось", — резюмировал Пенс.

Вице-президент также подчеркнул, что свобода вероисповедания является неотъемлемой частью внешней политики нынешней администрации США.

* Террористическая организация, запрещенная в России.