Напавший на полицейских в Париже выкрикивал слова о Сирии

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, напавший во вторник на полицейских у собора Парижской Богоматери, выкрикивал слова о Сирии, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Нападавший на полицейских кричал "это за Сирию", — сказал Коллон, прибывший к месту инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. По информации СМИ, он находится в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком по голове.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.