В ВОЗ сообщили о росте числа жертв вспышки холеры в Йемене

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число жертв вспышки холеры в Йемене приближается к 700, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, с 27 апреля по 4 июня в Йемене было зарегистрировано более 86,4 тысячи случаев заболевания, в том числе 681 смертельный.

Ранее сообщалось о порядка 500 умерших.

Представитель ВОЗ отметил, что организация 25 мая направила в Йемен самолет с 67 тоннами медикаментов. Это самое большое количество медпомощи, которое было доставлено в страну после начала эскалации конфликта в марте 2015 года.