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В мире

Теракты не окажут влияние на голосование в Великобритании, считает эксперт

19:0206.06.2017
(обновлено: 19:03 06.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фотоФлаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Произошедшие в Великобритании теракты не окажут серьезного влияния на результаты парламентских выборов, считает эксперт клуба "Валдай", управляющий партнер консалтинговой компании Global Counsel, в прошлом директор по стратегическим коммуникациям в аппарате премьер-министра Великобритании Бенжамин Вегг-Проссер.

Лондон. Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Британские консерваторы теряют популярность перед выборами, показал опрос

В четверг пройдут внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании. За последние 2,5 месяца в стране произошли три теракта.

"Безусловно, теракты повлияют на направление дискуссии вокруг выборов перед днем голосования, но я сильно сомневаюсь, что это как-то изменит решение избирателей насчет того, за кого отдать голос на выборах. В случае таких трагических событий британцам присуще очень быстро оправляться от горя", — сказал Вегг-Проссер РИА Новости.

По словам эксперта, пока что все социологические опросы указывают на то, что Консервативная партия останется у руля. "Однако, как мы видели на примере всеобщих выборов 2015 года и потом и на референдуме по поводу Brexit, опросы общественного мнения не всегда выступают надежным показателем", — отметил он.

Люди покидают место происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Выборы в Великобритании пройдут 8 июня, несмотря на теракты, заявила Мэй

Сейчас решающее значение для исхода голосования имеет борьба за те округа, в которых у консерваторов и лейбористов были традиционная низкая поддержка.

"Ключевым моментом этих выборов станет вопрос: смогут ли консерваторы сохранить поддержку в районах, где у них традиционно дела шли плохо – в Лондоне, на севере Англии и ещё в нескольких более либеральных региональных города? Для лейбористов главная задача состоит в том, чтобы повышение рейтинга их партии, согласно опросам общественного мнения, отразилось не только в традиционных для них округах, которые в парламенте и так уже представлены депутатами от Лейбористской партии", — считает Вегг-Проссер.

Эксперт полагает, что если консерваторы получат более 50%, премьер-министр Тереза Мэй "будет счастлива". "Если же показатель будет ниже 40%, то народ будет удивляться, зачем она вообще решила провести досрочные выборы", — добавил Вегг-Проссер.

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британия снова под ударом: теракт в Лондоне унес жизни семи человек

После того, как граждане страны на референдуме 23 июня 2016 года проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, были объявлены досрочные парламентские выборы, которые пройдут 8 июня, из-за необходимости, как отмечала Мэй, единства в Лондоне для предстоящих переговоров с Брюсселем.

Сейчас большинство в парламенте Великобритании принадлежит Консервативной партии (330 место). Большие фракции также у Лейбористской партии (232 места) и Шотландской национальной партии (56 мест).

За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером 3 июня в столице автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.

Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Британские консерваторы могут потерять 18 мест в парламенте, показал опрос

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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