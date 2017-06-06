Теракты не окажут влияние на голосование в Великобритании, считает эксперт

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фото

Флаг Великобритании на крыше Букингемского дворца, приспущенный в знак траура по жертвам теракта в районе Лондонского моста. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Произошедшие в Великобритании теракты не окажут серьезного влияния на результаты парламентских выборов, считает эксперт клуба "Валдай", управляющий партнер консалтинговой компании Global Counsel, в прошлом директор по стратегическим коммуникациям в аппарате премьер-министра Великобритании Бенжамин Вегг-Проссер.

В четверг пройдут внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании. За последние 2,5 месяца в стране произошли три теракта.

"Безусловно, теракты повлияют на направление дискуссии вокруг выборов перед днем голосования, но я сильно сомневаюсь, что это как-то изменит решение избирателей насчет того, за кого отдать голос на выборах. В случае таких трагических событий британцам присуще очень быстро оправляться от горя", — сказал Вегг-Проссер РИА Новости.

По словам эксперта, пока что все социологические опросы указывают на то, что Консервативная партия останется у руля. "Однако, как мы видели на примере всеобщих выборов 2015 года и потом и на референдуме по поводу Brexit, опросы общественного мнения не всегда выступают надежным показателем", — отметил он.

Сейчас решающее значение для исхода голосования имеет борьба за те округа, в которых у консерваторов и лейбористов были традиционная низкая поддержка.

"Ключевым моментом этих выборов станет вопрос: смогут ли консерваторы сохранить поддержку в районах, где у них традиционно дела шли плохо – в Лондоне, на севере Англии и ещё в нескольких более либеральных региональных города? Для лейбористов главная задача состоит в том, чтобы повышение рейтинга их партии, согласно опросам общественного мнения, отразилось не только в традиционных для них округах, которые в парламенте и так уже представлены депутатами от Лейбористской партии", — считает Вегг-Проссер.

Эксперт полагает, что если консерваторы получат более 50%, премьер-министр Тереза Мэй "будет счастлива". "Если же показатель будет ниже 40%, то народ будет удивляться, зачем она вообще решила провести досрочные выборы", — добавил Вегг-Проссер.

После того, как граждане страны на референдуме 23 июня 2016 года проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, были объявлены досрочные парламентские выборы, которые пройдут 8 июня, из-за необходимости, как отмечала Мэй, единства в Лондоне для предстоящих переговоров с Брюсселем.

Сейчас большинство в парламенте Великобритании принадлежит Консервативной партии (330 место). Большие фракции также у Лейбористской партии (232 места) и Шотландской национальной партии (56 мест).

За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером 3 июня в столице автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.