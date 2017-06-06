В Минэнерго Украины заявили, что смогут покупать газ в Румынии

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Украина сможет покупать газ у Румынии или через терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если лишится реверсных поставок из-за прекращения Россией транзит газа в ЕС через украинскую территорию, заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив, слова которого приводит интернет-издание "Сегодня".

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что в случае прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС у страны могут возникнуть серьезные проблемы с поставками реверсного газа из Европы. По мнению аналитиков, в свете намерений России прекратить транзит газа через территорию Украины после 2019 года Киеву важно создать необходимые условия для увеличения объемов поставок по другим направлениям.

По словам Прокопива, в случае утраты возможности покупать газ по реверсу Украина будет покупать газ у Румынии либо через СПГ-терминалы. "Румыния больше добывает, чем потребляет. Это и есть наш "Южный коридор"… Пока мы не видим угрозы, что нам будет негде купить газ", – цитирует Прокопива издание.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев ранее во вторник сообщил, что компания готова вступить в переговоры с Украиной по транзиту газа после 2019 года.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.