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В мире

Ложная тревога: лайнер "Генерал Ватутин" принадлежит собственнику из России

18:4806.06.2017
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CC BY 2.0 / Sharon Hahn Darlin / GENERAL ВАТЧТІН (VATUTIN)Круизный теплоход Генерал ВатутинКруизный теплоход Генерал Ватутин
CC BY 2.0 / Sharon Hahn Darlin / GENERAL ВАТЧТІН (VATUTIN)

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курьезом обернулись тревожные сообщения СМИ об украинском лайнере "Генерал Ватутин", якобы изменившем курс и вместо Одессы отправившемся в сторону Ростова-на-Дону. В ростовском порту уже пообещали не пускать украинское судно, когда выяснилось, что лайнером владеет не украинская компания, а собственник из России.

Круизный теплоход Генерал Ватутин
CC BY 2.0 / Sharon Hahn Darlin / GENERAL ВАТЧТІН (VATUTIN)
Владельцем лайнера "Генерал Ватутин" оказался собственник из России

Сейчас "Генерал Ватутин" стоит на якорной стоянке в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе, его проверяют пограничники.

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсировал по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.

Ростов на страже

Первоначально СМИ сообщили о том, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

Четырехпалубный теплоход Генерал Ватутин
© Фото : LiveJournal/Спиридон Слепцов
Украинский круизный лайнер, прибывший в Россию, проверяют пограничники

В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону.

В ростовском порту заявили, что не намерены пускать украинский лайнер, отметив, что просьб от экипажа судна об этом не поступало.

"Где-то об этом проходит информация, но мы ее не подтверждаем. Просьб от экипажа лайнера о пришвартовке к порту Ростова-на-Дону не поступало. Мы против, не намерены пускать лайнер, даже если такие просьбы поступят", — сообщил РИА Новости начальник службы эксплуатации АО "Ростовский порт" Виталий Вирабян.

Смены курса не было

Позднее в пресс-службе администрации морских портов Украины РИА Новости сообщили, что лайнер, идущий под флагом Белиза, и не планировал заходить в одесский порт.

"В Одессу он и не должен был заходить. Полный маршрут лайнера нам неизвестен", — заявили в администрации, также сообщив, что Украина не имеет никакого отношения к этому судну, поскольку "оно идет под флагом Белиза".

Как сообщил РИА Новости во вторник Дмитрий Соколов — директор круизной компании "Червона рута", ранее владевшей судном, "Генерал Ватутин" сейчас принадлежит частной офшорной сейшельской компании, на его борту туристов нет.

"Мы это судно эксплуатировали до октября 2013 года. Сейчас оно принадлежит одной сейшельской компании. На борту нет никаких туристов и не было с октября 2013 года", — заявил Соколов.

Он также сказал, что с 2013 года это судно не занимается туристическим бизнесом, но не уточнил, откуда ему это известно.

Украинские пограничники не нашли нарушений

Как сообщило агентство УНИАН со ссылкой на источник в Госпогранслужбе Украины, украинские пограничники не нашли нарушений при паспортном контроле экипажа и пассажиров круизного лайнера "Генерал Ватутин" в порту в Одесской области.

Четырехпалубный теплоход Генерал Ватутин. Архивное фото
© Фото : LiveJournal/Спиридон Слепцов
СМИ назвали причину смены курса лайнера "Генерал Ватутин"

"Как сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, 5 июня в порту Измаил (Одесская область) экипаж и пассажиры теплохода прошли паспортный контроль для выезда за пределы Украины, поэтому никакого нарушения пограничного законодательства в данном случае нет", — говорится в сообщении агентства.

Не Украина, а Россия

К вечеру выяснилось, что в настоящее время "Генерал Ватутин" принадлежит российскому собственнику, о чем РИА Новости сообщил представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту "Кавказ", проходит таможенную проверку и пограничный досмотр. На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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