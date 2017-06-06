Посольство России в Македонии ответило на обвинения во вмешательстве

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Диппредставительство России в Македонии во вторник прокомментировало РИА Новости обвинения Центра по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP), финансируемого из США, во вмешательстве во внутренние дела республики.

Ранее Центр по исследованию оргпреступности и коррупции опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Такие выводы организация сделала, основываясь на неких "документах", часть из которых она называет отчетом сотрудника македонской контрразведки. Копии "документов", два отрывочных фрагмента которых иллюстрируют статью, не имеют никаких видимых признаков принадлежности к македонским спецслужбам за исключением того, что исполнены на македонском языке.

"Утверждения спонсируемого американскими госфондами и Джорджем Соросом OCCRP о якобы вмешательстве России во внутренние дела Республики Македонии отличаются вопиющим профессиональным невежеством, безмерной фантазией, но четко укладываются в русло раздуваемой Западом антироссийской истерии. Согласно её извращенной логике развитие отношений с Россией, в том числе торгово-экономических, культурных, образовательных и даже гуманитарных связей, является угрозой для Македонии", — заявили агентству в посольстве России.

Диппредставительство отмечает, что "нынешняя волна дезинформации о политике России в отношении этой страны" была запущена публикациями в лондонской Sunday Times в конце апреля-начале мая текущего года. Подобные публикации российские дипломаты назвали заказными.

"Их цель очевидна – подорвать позитивный имидж России в Македонии и на Балканах в целом, осложнить наши дружественные и взаимовыгодные отношения со странами региона, спасти изрядно "подмоченную" репутацию Запада в результате его беспардонного вмешательства во внутренние дела Македонии и поддержки опасной для стабильности этого государства "тиранской платформы", — подчеркнуло посольство РФ.

По мнению руководства дипмиссии, организаторы подобных информационных выпадов прибегают к ним, потому что проигрывают честную конкуренцию идей и ценностей в международной политике и "им нечего противопоставить России, кроме лжи и фейков".