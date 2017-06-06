Владельцем лайнера "Генерал Ватутин" оказался собственник из России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Вышедшим из Киева лайнером "Генерал Ватутин", который стоит на якорной стоянке в Керченском проливе и проходит таможенную проверку и пограничный досмотр, владеет собственник из России, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Не могу сказать, физическое это или юридическое лицо, но лайнером владеет российский собственник", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что судно было продано компанией, собственником которой является гражданин Кипра. По его словам, в данный момент лайнер находится на рейде в порту "Кавказ". На его борту находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.