РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров,
При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.
"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил глава МИД.
Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".
Ранее в Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой подобное решение киевских властей в первую очередь ударит по самим украинцам.