РФ введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров,

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил глава МИД.

Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".

В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция "Оппозиционный блок", в которой заявили, что введение виз может оставить без работы 2,5 миллиона украинцев, работающих в России.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой подобное решение киевских властей в первую очередь ударит по самим украинцам.