Украинский круизный лайнер, прибывший в Россию, проверяют пограничники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин" стоит на якорной стоянке в районе порта "Кавказ" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

Сейчас корабль проходит таможенную проверку и пограничный досмотр. "Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что компания, собственником которой являлся гражданин Кипра, продала судно и лайнер находится на территории России на абсолютно законных основаниях.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня корабль вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, Одессу, он направился в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер взял курс на Крым, остановился на ночь возле южного берега полуострова, а во вторник утром двинулся дальше.

На сайте MarineTraffic, который отслеживает движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.