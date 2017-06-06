Сменили курс: украинский лайнер вместо Одессы отправился в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", выйдя в плавание до Одессы, внезапно резко изменил курс и направился в сторону Ростова-на-Дону. При этом в ростовском порту заявили, что не примут судно.
После постройки теплоход поступил в распоряжение государственного объединения "Укрречфлот" и занимался пассажирскими перевозками на Днепре и Черном море. В 2002 году судно купила компания "Червона Рута".
На "Генерале Ватутине" оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. Там также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.
Что произошло
Газета "Думская" пишет, что 1 июня судно вышло из Киева в "горящий" круиз с конечным пунктом в одесском порту. Однако, не заходя в него, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково.
Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым. На ночь корабль встал вблизи южного берега полуострова.
По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в Ростов-на-Дону.
Скорее всего, корабль продан
Причина изменения курса пока неизвестна, однако Страна.ua утверждает, что лайнер был продан и направился в Ростров-на-Дону по решению нового собственника.
Впрочем, это не означает, что корабль перешел под юрисдикцию центральноамериканской страны, поскольку судовладельцы часто регистрируют корабли в экзотических странах из-за тонкостей налогообложения.
Украинское интернет-издание "Обозреватель" также пишет, что лайнер изменил курс из-за продажи. По данным портала, на борту находится экипаж — 13 граждан Украины — и пятеро представителей российской стороны.
"Генерал Ватутин" якобы был продан при двух условиях. Первое — он не должен заходить в крымские порты. Второе — обязательна смена названия судна на любое другое", — отмечает "Обозреватель".
Пассажиров на борту нет
В "Червоне руте" РИА Новости подтвердили, что компания уже не имеет никакого отношения к "Генералу Ватутину".
"Мы это судно эксплуатировали до октября 2013 года. Сейчас оно принадлежит одной сейшельской компании", — заявил директор круизной компании Дмитрий Соколов.
"Сейчас единственный теплоход, который мы обслуживаем, — это "Принцесса Днепра", больше у нас ничего нет", — добавил он.
По его словам, лайнер "Генерал Ватутин" с 2013 года не занимается туристическим бизнесом и не обслуживает туристов. При этом он не уточнил, откуда ему об этом известно, если корабль принадлежит другим владельцам.
На сайте "Червоны руты" говорится, что флот компании состоит из трех судов: "Принцессы Днепра", "Росы Виктории" и "Фиделио".
Киев проверяет информацию
Украинские власти сейчас проверяют информацию о смене курса "Генерала Ватутина".
"Мы сейчас выясняем ситуацию, мы тоже получили это сообщение утром. Я думаю, что более детальный ответ дадим, когда поймём полностью причины этого", — сказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Как сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, 5 июня в порту Измаил (Одесская область) экипаж и пассажиры теплохода прошли паспортный контроль для выезда за пределы Украины, поэтому никакого нарушения пограничного законодательства в данном случае нет", — пишет агентство УНИАН.
В свою очередь, в пресс-службе администрации морских портов Украины РИА Новости рассказали, что экипаж корабля якобы и не планировал заходить в порт Одессы.
"В Одессу он и не должен был заходить. Полный маршрут лайнера нам неизвестен", — заявили в администрации.
В ведомстве добавили, что Украина не имеет никакого отношения к этому судну, поскольку "оно идет под флагом Белиза".
В Ростов не пустят
При этом в порту Ростова-на-Дону уже заявили, что не пустят к себе украинский корабль. Начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян заявил радиостанции "Говорит Москва", что никаких указаний относительно приема лайнера не поступало.
"Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — отметил Виробян.
Он также пояснил, что ростовский порт сейчас впускает только грузовые суда.