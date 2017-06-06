Сменили курс: украинский лайнер вместо Одессы отправился в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", выйдя в плавание до Одессы, внезапно резко изменил курс и направился в сторону Ростова-на-Дону. При этом в ростовском порту заявили, что не примут судно.

Лайнер "Генерал Ватутин" был построен в 1986 году в Германии. Судно было названо в честь советского генерала, командующего 1-м Украинским фронтом в годы Великой Отечественной войны Николая Ватутина, который погиб в 1944 году во время боев за Украину.

После постройки теплоход поступил в распоряжение государственного объединения "Укрречфлот" и занимался пассажирскими перевозками на Днепре и Черном море. В 2002 году судно купила компания "Червона Рута".

На "Генерале Ватутине" оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. Там также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.

Что произошло

Газета "Думская" пишет, что 1 июня судно вышло из Киева в "горящий" круиз с конечным пунктом в одесском порту. Однако, не заходя в него, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково.

Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым. На ночь корабль встал вблизи южного берега полуострова.

По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в Ростов-на-Дону.

Скорее всего, корабль продан

Причина изменения курса пока неизвестна, однако Страна.ua утверждает, что лайнер был продан и направился в Ростров-на-Дону по решению нового собственника.

Представитель компании "Червона рута" отметил, что владельцем теплохода была "дочка" кипрской компании. Две недели назад лайнер официально вычеркнули из украинского реестра судов, теперь он ходит под флагом Белиза.

Впрочем, это не означает, что корабль перешел под юрисдикцию центральноамериканской страны, поскольку судовладельцы часто регистрируют корабли в экзотических странах из-за тонкостей налогообложения.

Украинское интернет-издание "Обозреватель" также пишет, что лайнер изменил курс из-за продажи. По данным портала, на борту находится экипаж — 13 граждан Украины — и пятеро представителей российской стороны.

"Генерал Ватутин" якобы был продан при двух условиях. Первое — он не должен заходить в крымские порты. Второе — обязательна смена названия судна на любое другое", — отмечает "Обозреватель".

Пассажиров на борту нет

В "Червоне руте" РИА Новости подтвердили, что компания уже не имеет никакого отношения к "Генералу Ватутину".

"Мы это судно эксплуатировали до октября 2013 года. Сейчас оно принадлежит одной сейшельской компании", — заявил директор круизной компании Дмитрий Соколов.

"Сейчас единственный теплоход, который мы обслуживаем, — это "Принцесса Днепра", больше у нас ничего нет", — добавил он.

По его словам, лайнер "Генерал Ватутин" с 2013 года не занимается туристическим бизнесом и не обслуживает туристов. При этом он не уточнил, откуда ему об этом известно, если корабль принадлежит другим владельцам.

На сайте "Червоны руты" говорится, что флот компании состоит из трех судов: "Принцессы Днепра", "Росы Виктории" и "Фиделио".

Киев проверяет информацию

Украинские власти сейчас проверяют информацию о смене курса "Генерала Ватутина".

"Мы сейчас выясняем ситуацию, мы тоже получили это сообщение утром. Я думаю, что более детальный ответ дадим, когда поймём полностью причины этого", — сказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что все люди, которые находятся на борту судна, прошли паспортный контроль.

"Как сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, 5 июня в порту Измаил (Одесская область) экипаж и пассажиры теплохода прошли паспортный контроль для выезда за пределы Украины, поэтому никакого нарушения пограничного законодательства в данном случае нет", — пишет агентство УНИАН.

В свою очередь, в пресс-службе администрации морских портов Украины РИА Новости рассказали, что экипаж корабля якобы и не планировал заходить в порт Одессы.

"В Одессу он и не должен был заходить. Полный маршрут лайнера нам неизвестен", — заявили в администрации.

В ведомстве добавили, что Украина не имеет никакого отношения к этому судну, поскольку "оно идет под флагом Белиза".

В Ростов не пустят

При этом в порту Ростова-на-Дону уже заявили, что не пустят к себе украинский корабль. Начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян заявил радиостанции "Говорит Москва", что никаких указаний относительно приема лайнера не поступало.

"Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — отметил Виробян.

Он также пояснил, что ростовский порт сейчас впускает только грузовые суда.