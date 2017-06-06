Постпреды стран ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Постпреды стран-членов ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма, но формальное решение ожидается 19 июня, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

Санкции против Крыма действуют до 23 июня.

"Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что главы МИД формально одобрят продление санкций без обсуждения.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".