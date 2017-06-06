Foreign Policy: ситуация с Катаром может быть началом новой большой войны

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дипломатическая изоляция Катара может стать началом новой большой войны, пишет в Foreign Policy Саймон Хендерсон, директор Программы политики по отношению к странам Персидского залива и по вопросам энергетики Вашингтонского института ближневосточной политики.

"Суннитские страны давно стремились к войне с Ираном. Ситуация с Катаром — возможно, просто повод, которым они решили воспользоваться ", — считает он.

С точки зрения автора, мы сейчас, возможно, находимся на пороге исторического момента, сравнимого с убийством в Сараево в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Именно это событие послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны.

При этом формальной целью Саудовской Аравии и ОАЭ является не Иран, а Катар, который уже давно был в стороне от всеобщего согласия арабских стран Персидского залива в том, что касается отношений с Тегераном.

В понедельник ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке террористов. Кроме того, Эр-Рияд объявил о запрете на полеты катарской авиакомпании Qatar Airways, закрытии сухопутной границы с этой страной и портов для ее кораблей.

Сообщается, что Тегеран уже предложил Катару помощь и готов предоставить ей три своих порта. Этот жест в Эр-Рияде и Абу-Даби, скорее всего, воспримут как подтверждение "вероломных" связей Дохи и Тегерана.

С точки зрения Хендерсона, важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации может сыграть Вашингтон, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в выгодном положении, поскольку до своего вступления в должность возглавлял ExxonMobil — главного иностранного игрока в энергетическом секторе Катара.

"Вашингтону надо действовать быстро и остановить этот марш в направлении войны, а не ждать, когда начнется бойня", — считает Хендерсон

В конце мая на сайте крупнейшего государственного новостного агентства Катара QNA появилось сообщение от имени эмира Тамима бен Хамада аль Тани, в котором тот якобы заявил о поддержке Ирана, главного геополитического соперника саудитов в регионе, и о хороших отношениях с Израилем.

Позже власти Катара сообщили о том, что агентство взломала неизвестная организация. Однако Эр-Рияд и Абу-Даби не восприняли опровержение катарских властей всерьез.