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В мире

Foreign Policy: ситуация с Катаром может быть началом новой большой войны

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (116)
15:5506.06.2017
(обновлено: 15:58 06.06.2017)
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© РИА Новости / Абдулкадер ХаджПерейти в фотобанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, КатарВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дипломатическая изоляция Катара может стать началом новой большой войны, пишет в Foreign Policy Саймон Хендерсон, директор Программы политики по отношению к странам Персидского залива и по вопросам энергетики Вашингтонского института ближневосточной политики.

Зарубежные страны. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Суннитские страны давно стремились к войне с Ираном. Ситуация с Катаром — возможно, просто повод, которым они решили воспользоваться ", — считает он.

С точки зрения автора, мы сейчас, возможно, находимся на пороге исторического момента, сравнимого с убийством в Сараево в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Именно это событие послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны.

При этом формальной целью Саудовской Аравии и ОАЭ является не Иран, а Катар, который уже давно был в стороне от всеобщего согласия арабских стран Персидского залива в том, что касается отношений с Тегераном.

В понедельник ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке террористов. Кроме того, Эр-Рияд объявил о запрете на полеты катарской авиакомпании Qatar Airways, закрытии сухопутной границы с этой страной и портов для ее кораблей.
Сообщается, что Тегеран уже предложил Катару помощь и готов предоставить ей три своих порта. Этот жест в Эр-Рияде и Абу-Даби, скорее всего, воспримут как подтверждение "вероломных" связей Дохи и Тегерана.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
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С точки зрения Хендерсона, важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации может сыграть Вашингтон, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в выгодном положении, поскольку до своего вступления в должность возглавлял ExxonMobil — главного иностранного игрока в энергетическом секторе Катара.

"Вашингтону надо действовать быстро и остановить этот марш в направлении войны, а не ждать, когда начнется бойня", — считает Хендерсон

В конце мая на сайте крупнейшего государственного новостного агентства Катара QNA появилось сообщение от имени эмира Тамима бен Хамада аль Тани, в котором тот якобы заявил о поддержке Ирана, главного геополитического соперника саудитов в регионе, и о хороших отношениях с Израилем.
Позже власти Катара сообщили о том, что агентство взломала неизвестная организация. Однако Эр-Рияд и Абу-Даби не восприняли опровержение катарских властей всерьез.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
"Суннитские страны давно стремились к войне"

Лично меня все религиозные войны волнуют исключительно в ключе ущерба атеистам, ведь у них нет рая, где их ждут удовольствия, о которых даже олигархи и мечтать не могут.
16:04
06.06.2017
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Александр Вредный
Вашингтону эта война нужна!
16:00
06.06.2017
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