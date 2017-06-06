"Ты будешь в тюрьме": Хиллари Клинтон подозревают в коррупции

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Председатель юридического комитета сената США республиканец Чак Грассли начал расследование в отношении экс-госсекретаря и кандидата в президенты на прошедших выборах Хиллари Клинтон. Ее подозревают в коррупции, сообщил американский новостной портал The Daily Caller.

Расследование касается эпизода, имевшего место в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон занимала должность государственного секретаря. Грассли утверждает: есть основания полагать, что она пыталась остановить разбирательство в Бангладеш по делу их семейного друга и донора Фонда Клинтонов предпринимателя Мухаммада Юнуса.

В разгар прошлогодней президентской гонки кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал посадить свою соперницу — демократа Хиллари Клинтон — за решетку.

"Ты будешь в тюрьме", — заявил он ей тогда на дебатах, проходивших 9 октября 2016 года в Сент-Луисе, штат Миссури.

© AFP 2017 / Saul Loeb, pool Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. 9 октября 2016 © AFP 2017 / Saul Loeb, pool Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. 9 октября 2016

И вот спустя полгода после прихода Трампа к власти против нее начато расследование — первое при нынешней администрации, но далеко не первое за последние годы.

Многоскандальный фонд

По сведениям The Daily Caller, полученным из источников в Капитолии, экс-госсекретарь Клинтон пыталась помочь Юнусу избежать расследования властей Бангладеш по обвинению его в коррупции. Она распорядилась, чтобы высокопоставленные американские дипломаты оказывали давление на премьер-министра страны Шейх Хасину Вазед и ее сына Саджеба, чтобы вынудить главу правительства прекратить разбирательство в отношении Юнуса. К примеру, Клинтон будто бы угрожала Саджебу полным налоговым аудитом его бизнес-деятельности в Соединенных Штатах.

Чак Грассли уже обратился к нынешнему госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой предоставить его комитету всю необходимую документацию и переписку, имеющую отношение к этому эпизоду, — в срок до 15 июня.

Это первое парламентское расследование, начатое против Клинтон после ее поражения на президентских выборах. Тем временем в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса продолжается другое расследование, начатое еще при предыдущей администрации. Оно касается фактов использования экс-госсекретарем личного компьютерного сервера для служебной переписки.

Семейный Фонд Клинтонов (Хиллари Клинтон и ее мужа экс-президента Билла Клинтона) также является фигурантом расследования, которое ФБР ведет уже третий год. Катализатором расследования стали письма, связанные с избирательной кампанией Клинтон, похищенные с серверов Демократической партии и опубликованные организацией WikiLeaks. Агенты выясняют, получала ли экс-госсекретарь деньги от доноров фонда в обмен на "политические услуги".

Игры в политику

В минувшем ноябре ФБР присвоило расследованию в отношении фонда "очень высокий приоритет". Аналитики усмотрели тогда в этом элемент "политических игр", в которые ввязались американские правоохранительные институты и прежде всего ФБР.

Дело в том, что до лета прошлого года бюро также вело расследование фактов использования частного сервера Хиллари Клинтон для ведения служебной переписки, что, возможно, повлекло утечку государственных секретов. Однако летом оно было прекращено — ведомство пришло к выводу, что в ее действиях нет состава преступления, хотя она и действовала "исключительно неосмотрительно".

Республиканцы подняли шум, грянул скандал, усугубившийся тем, что следом ФБР обнаружило еще почти 15 тысяч электронных писем, ранее не попавших в поле его зрения. Пикантность ситуации придало то, что часть этих новых писем агенты нашли на электронных устройствах, принадлежащих Энтони Вайнеру — супругу бывшей помощницы экс-госсекретаря Хумы Абедин, которая к тому времени работала в избирательном штабе Клинтон. А бывший конгрессмен Вайнер еще в 2011 году вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Но даже несмотря на вновь открывшиеся обстоятельства, ФБР не возобновило расследование, и информационная бомба рванула так мощно, что вызвала полное замешательство в стане демократов, настолько сильное, что оттуда зазвучали голоса, обличающие директора ФБР Джеймса Коми в связях с Москвой. Не исключено, что для того, чтобы отвести от него подобные обвинения, бюро и объявило о повышении приоритета расследования в отношении Фонда Клинтонов.

Кроме того, бюро опубликовало материалы коррупционного расследования 15-летней давности в отношении экс-президента Билла Клинтона. Бывшего главу государства заподозрили тогда в нарушении закона при помиловании предпринимателя Марка Рича, обвиненного в уклонении от уплаты налогов и незаконных сделках с Ираном во время кризиса с заложниками 1979-1981 годов. Указ о его помиловании Билл Клинтон подписал за несколько часов до истечения срока своих президентских полномочий.

К скандалу подключился Минюст, упрекая Коми в неправомерных действиях и превышении полномочий. В прессу просочились слухи, что тогдашний президент Барак Обама собирается уволить директора ФБР из-за его втягивания в политику. И хотя Обама тогда этого так и не сделал, Джеймсу Коми это не помогло — полгода спустя его уволил уже новый президент Дональд Трамп.

Выполнит ли Трамп свою угрозу?

Благотворительный семейный Фонд Клинтонов освобожден от налогов, поскольку формально не приносит доходов. Однако в американских СМИ неоднократно появлялись документы, свидетельствующие о том, что на благотворительные цели уходит лишь незначительная часть средств фонда. Но такие публикации составляют только малую долю всех скандалов, сопровождающих этот фонд на всем протяжении его существования с 2001 когда, когда он был основан.

Как правило, речь идет о крупных платежах в фонд, по странному совпадению поступающих на его счета после того, как его учредители оказали спонсору какую-либо услугу. Например, после визита в Казахстан Билла Клинтона в 2005 году канадский бизнесмен Фрэнк Джистра получил право на разработку урановых месторождений в этой стране, а в фонд поступили пожертвования от него в сумме 30 миллионов долларов. Или Хиллари Клинтон, будучи еще сенатором, продвинула некий законопроект, выгодный предпринимателю Роберту Конжелу, а он внес в фонд 100 тысяч долларов.

Таких примеров немало, и часто персоны, фигурирующие в них, имеют, мягко говоря, не вполне безупречную репутацию. Например — личный друг Билла Клинтона ливанец Гилберт Чагури, уличенный Швейцарией в отмывании денег и обвинявшийся в спонсировании ливанских политиков, связанных с "Хезболлой". Или украинский олигарх Виктор Пинчук, плативший фонду за личный доступ к супругам Клинтон и за поддержку Госдепа.

Среди стран — спонсоров фонда — Алжир, Оман, Саудовская Аравия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым сведениям, среди них фигурируют также Конго и Северная Корея. В ноябре минувшего года разразился скандал по поводу того, что один миллион долларов поступил в фонд от Катара, и фонд признал, что такой "подарок" имел место.

Кстати, в ходе разразившегося на Ближнем Востоке дипломатического скандала, когда целый ряд стран разорвали отношения с Катаром, в СМИ появилась информация, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в свое время была осведомлена о том, что власти этой страны спонсируют ИГ*.

Многие из этих скандальных фактов являются сегодня объектом расследования ФБР. Однако аналитики не спешат утверждать, что Трамп обязательно выполнит свою угрозу и посадит Клинтон в тюрьму. Не только потому, что сразу после своего вступления в должность он сменил тон в отношении нее и неоднократно отзывался о ней с похвалами, но и потому, что такого рода встряска реально может вызвать в США политическое цунами. Не говоря уже о том, что расследования — как проводимое ФБР, так и парламентские — наверняка будут идти еще очень долго.

*Террористическая организация, запрещенная в России.