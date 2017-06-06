США
6.066 июня17:24МСК
USD56.67+0.06
EUR63.78-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Ты будешь в тюрьме": Хиллари Клинтон подозревают в коррупции

16:4706.06.2017
(обновлено: 16:57 06.06.2017)
117540
© AP Photo / Patrick SemanskyАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Председатель юридического комитета сената США республиканец Чак Грассли начал расследование в отношении экс-госсекретаря и кандидата в президенты на прошедших выборах Хиллари Клинтон. Ее подозревают в коррупции, сообщил американский новостной портал The Daily Caller.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Brendan McDermid
СМИ узнали о новом расследовании сената США против Хиллари Клинтон

Расследование касается эпизода, имевшего место в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон занимала должность государственного секретаря. Грассли утверждает: есть основания полагать, что она пыталась остановить разбирательство в Бангладеш по делу их семейного друга и донора Фонда Клинтонов предпринимателя Мухаммада Юнуса.

В разгар прошлогодней президентской гонки кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал посадить свою соперницу — демократа Хиллари Клинтон — за решетку.

"Ты будешь в тюрьме", — заявил он ей тогда на дебатах, проходивших 9 октября 2016 года в Сент-Луисе, штат Миссури.

© AFP 2017 / Saul Loeb, poolДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. 9 октября 2016
© AFP 2017 / Saul Loeb, pool
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. 9 октября 2016

И вот спустя полгода после прихода Трампа к власти против нее начато расследование — первое при нынешней администрации, но далеко не первое за последние годы.

Многоскандальный фонд

По сведениям The Daily Caller, полученным из источников в Капитолии, экс-госсекретарь Клинтон пыталась помочь Юнусу избежать расследования властей Бангладеш по обвинению его в коррупции. Она распорядилась, чтобы высокопоставленные американские дипломаты оказывали давление на премьер-министра страны Шейх Хасину Вазед и ее сына Саджеба, чтобы вынудить главу правительства прекратить разбирательство в отношении Юнуса. К примеру, Клинтон будто бы угрожала Саджебу полным налоговым аудитом его бизнес-деятельности в Соединенных Штатах.

Чак Грассли уже обратился к нынешнему госсекретарю Рексу Тиллерсону с просьбой предоставить его комитету всю необходимую документацию и переписку, имеющую отношение к этому эпизоду, — в срок до 15 июня.

Артисты переодетые в образы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа развлекают толпу во время выборов в Лас-Вегасе
© AP Photo / Chase Stevens
Она его Россией, а он ей – Бангладеш. Новый раунд в поединке Клинтон-Трамп

Это первое парламентское расследование, начатое против Клинтон после ее поражения на президентских выборах. Тем временем в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса продолжается другое расследование, начатое еще при предыдущей администрации. Оно касается фактов использования экс-госсекретарем личного компьютерного сервера для служебной переписки.

Семейный Фонд Клинтонов (Хиллари Клинтон и ее мужа экс-президента Билла Клинтона) также является фигурантом расследования, которое ФБР ведет уже третий год. Катализатором расследования стали письма, связанные с избирательной кампанией Клинтон, похищенные с серверов Демократической партии и опубликованные организацией WikiLeaks. Агенты выясняют, получала ли экс-госсекретарь деньги от доноров фонда в обмен на "политические услуги".

© AFP 2017 / Brendan SmialowskiШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния

Игры в политику

В минувшем ноябре ФБР присвоило расследованию в отношении фонда "очень высокий приоритет". Аналитики усмотрели тогда в этом элемент "политических игр", в которые ввязались американские правоохранительные институты и прежде всего ФБР.

Дело в том, что до лета прошлого года бюро также вело расследование фактов использования частного сервера Хиллари Клинтон для ведения служебной переписки, что, возможно, повлекло утечку государственных секретов. Однако летом оно было прекращено — ведомство пришло к выводу, что в ее действиях нет состава преступления, хотя она и действовала "исключительно неосмотрительно".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 27 октября 2016 года
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Клинтон "под колпаком" у ФБР: в какую политику играют спецслужбы США?

Республиканцы подняли шум, грянул скандал, усугубившийся тем, что следом ФБР обнаружило еще почти 15 тысяч электронных писем, ранее не попавших в поле его зрения. Пикантность ситуации придало то, что часть этих новых писем агенты нашли на электронных устройствах, принадлежащих Энтони Вайнеру — супругу бывшей помощницы экс-госсекретаря Хумы Абедин, которая к тому времени работала в избирательном штабе Клинтон. А бывший конгрессмен Вайнер еще в 2011 году вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней.

Но даже несмотря на вновь открывшиеся обстоятельства, ФБР не возобновило расследование, и информационная бомба рванула так мощно, что вызвала полное замешательство в стане демократов, настолько сильное, что оттуда зазвучали голоса, обличающие директора ФБР Джеймса Коми в связях с Москвой. Не исключено, что для того, чтобы отвести от него подобные обвинения, бюро и объявило о повышении приоритета расследования в отношении Фонда Клинтонов.

Кроме того, бюро опубликовало материалы коррупционного расследования 15-летней давности в отношении экс-президента Билла Клинтона. Бывшего главу государства заподозрили тогда в нарушении закона при помиловании предпринимателя Марка Рича, обвиненного в уклонении от уплаты налогов и незаконных сделках с Ираном во время кризиса с заложниками 1979-1981 годов. Указ о его помиловании Билл Клинтон подписал за несколько часов до истечения срока своих президентских полномочий.

К скандалу подключился Минюст, упрекая Коми в неправомерных действиях и превышении полномочий. В прессу просочились слухи, что тогдашний президент Барак Обама собирается уволить директора ФБР из-за его втягивания в политику. И хотя Обама тогда этого так и не сделал, Джеймсу Коми это не помогло — полгода спустя его уволил уже новый президент Дональд Трамп.

© REUTERS / Carlos BarriaБывший директор ФБР Джеймс Коми
© REUTERS / Carlos Barria
Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Выполнит ли Трамп свою угрозу?

Благотворительный семейный Фонд Клинтонов освобожден от налогов, поскольку формально не приносит доходов. Однако в американских СМИ неоднократно появлялись документы, свидетельствующие о том, что на благотворительные цели уходит лишь незначительная часть средств фонда. Но такие публикации составляют только малую долю всех скандалов, сопровождающих этот фонд на всем протяжении его существования с 2001 когда, когда он был основан.

Как правило, речь идет о крупных платежах в фонд, по странному совпадению поступающих на его счета после того, как его учредители оказали спонсору какую-либо услугу. Например, после визита в Казахстан Билла Клинтона в 2005 году канадский бизнесмен Фрэнк Джистра получил право на разработку урановых месторождений в этой стране, а в фонд поступили пожертвования от него в сумме 30 миллионов долларов. Или Хиллари Клинтон, будучи еще сенатором, продвинула некий законопроект, выгодный предпринимателю Роберту Конжелу, а он внес в фонд 100 тысяч долларов.

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmoud Taha
WikiLeaks: США знали, что Катар оказывал поддержку ИГ*

Таких примеров немало, и часто персоны, фигурирующие в них, имеют, мягко говоря, не вполне безупречную репутацию. Например — личный друг Билла Клинтона ливанец Гилберт Чагури, уличенный Швейцарией в отмывании денег и обвинявшийся в спонсировании ливанских политиков, связанных с "Хезболлой". Или украинский олигарх Виктор Пинчук, плативший фонду за личный доступ к супругам Клинтон и за поддержку Госдепа.

Среди стран — спонсоров фонда — Алжир, Оман, Саудовская Аравия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты. По некоторым сведениям, среди них фигурируют также Конго и Северная Корея. В ноябре минувшего года разразился скандал по поводу того, что один миллион долларов поступил в фонд от Катара, и фонд признал, что такой "подарок" имел место.

Кстати, в ходе разразившегося на Ближнем Востоке дипломатического скандала, когда целый ряд стран разорвали отношения с Катаром, в СМИ появилась информация, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в свое время была осведомлена о том, что власти этой страны спонсируют ИГ*.

Многие из этих скандальных фактов являются сегодня объектом расследования ФБР. Однако аналитики не спешат утверждать, что Трамп обязательно выполнит свою угрозу и посадит Клинтон в тюрьму. Не только потому, что сразу после своего вступления в должность он сменил тон в отношении нее и неоднократно отзывался о ней с похвалами, но и потому, что такого рода встряска реально может вызвать в США политическое цунами. Не говоря уже о том, что расследования — как проводимое ФБР, так и парламентские — наверняка будут идти еще очень долго.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
Достали Дональда, достали. Пора уже и место этим "умникам" показать. Ведь он простил хилари. Нет, не успокоились. Вот теперь, как говориться, слово "никого и звать ее никак" против слова президента (избранного, кстати, простыми американцами).
16:57
06.06.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена