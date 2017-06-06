Число жертв взрыва в афганском Герате выросло до семи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число жертв взрыва в афганском городе Герат выросло до семи, еще 17 человек получили ранения, передает телеканал TOLOnews.

Ранее сообщалось о четырех погибших и троих раненых.

Взрыв прогремел в главной мечети Герата, административного центра одноименной провинции на западе страны.

В эти дни в а афганской столице Кабуле проходит крупный саммит — так называемый "кабульский процесс", суть которого, согласно ООН, заключается в постепенной передаче правительству Афганистана ответственности за положение дел в стране.

Неделю назад недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.