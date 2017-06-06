Ближневосточные страны обвиняли Катар в помощи радикалам, заявил Трамп

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, когда он призвал ближневосточных партнеров к прекращению финансирования радикальной идеологии, они указали на Катар.

"Во время моей недавней поездки на Ближний Восток я заявлял, что местная радикальная идеология не может больше получать финансирование. Лидеры указали на Катар — смотрите!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.