Times сообщила новые подробности об исполнителе теракта в Лондоне

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из исполнителей теракта 3 июня в Лондоне, британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт, был близким другом Саджила Шахида, подозреваемого в причастности к атакам в лондонском метро в 2005 году, унесшим жизни 52 человек, пишет газета Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, Батт работал в фитнес-клубе для мусульман на востоке Лондона, принадлежащем 42-летнему Шахиду, который, предположительно, помогал организовать подготовку террористов Аль-Каиды в Пакистане, совершивших три взрыва в лондонской подземке 7 июля 2005 года.

Кроме того, сообщается, что Шахид был ключевым контактом Мухаммада Сидика Хана, одного из исполнителей теракта в 2005 году, а также основателя запрещенной в Великобритании исламистской организации "Аль-Мухаджирун" Анджема Чоудари.

Батт проводил в клубе Ummah Fitness несколько часов в неделю, помогая вести занятия по смешанным единоборствам. Также в его обязанности, вероятно, входила радикализация молодых людей, посещавших занятия, отмечает газета.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.