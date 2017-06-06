В ДНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (49)

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Иностранные инструкторы прибыли на позиции украинских силовиков в районе подконтрольной властям Украины Авдеевки, расположенной вблизи Донецка, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Американские, литовские и польские так называемые партнеры Украины во всем выражают поддержку, присылая оружие и боеприпасы, а также военных инструкторов. Очередное прибытие инструкторов на позиции 72 механизированной бригады", — сказал Басурин.

По его словам, инструкторы прибыли на позиции украинских силовиков вблизи подконтрольной властям Украины Авдеевки.