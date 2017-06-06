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Как террор в Лондоне стал "частью жизни большого современного города"

16:1806.06.2017
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© AFP 2017 / Adek BerryМусульманская женщина в Центральной мечети ЛондонаМусульманская женщина в Центральной мечети Лондона
© AFP 2017 / Adek Berry

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент США Дональд Трамп через свою страницу в Twitter потребовал "объяснений" от мэра Лондона Садика Хана, которого он обвиняет в бездействии перед лицом террористов. Трамп счел неприемлемыми слова градоначальника об "отсутствии причин для беспокойства" у жителей мегаполиса. Ранее Садика Хана обвиняли в связях с исламистами, адвокатом которых он выступал. Также сообщалось, что исламист-радикал Макбула Джавад был женат на сестре Хана Фархат, а сам мэр якобы признавался в личном знакомстве с членами группировки "Хизб ут-Тахрир"*.

В мэрии Лондона утверждают, что слова политика об "отсутствии причин для беспокойства" были вырваны из контекста.

© AFP 2017 / Stefan Rousseau, poolБританский политик-лейборист, мэр Лондона Садик Хан
© AFP 2017 / Stefan Rousseau, pool
Британский политик-лейборист, мэр Лондона Садик Хан

Трамп против мэра из семьи мигрантов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Госдеп вне политики: Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией
Опросы общественного мнения в 2016 году свидетельствовали: рост популярности кандидата Трампа подпитывался новостями с "террористического фронта". Нападения исламистов в Орландо и Сан-Бернардино способствовали увеличению числа избирателей, готовых проголосовать за республиканца. Оказавшись в Белом доме, Трамп регулярно комментирует террористические акты в Европе, в которых видит подтверждение своих взглядов на безопасность. Начиная с весны 2017 года американский лидер критикует мэра Лондона Садика Хана, обвиняя того в попустительстве радикалам.

В марте 2017 года сын Трампа, Дональд "Дон" Трамп-младший, посвятил твит словам Хана об угрозе терактов как о "части жизни большого современного города". "Скажите мне, что это шутка", — написал приближенный политика. В июне 2017 года уже сам Трамп усмотрел ответственность Хана в том, что террористические акты не были предотвращены. "По меньшей мере семь человек погибли и 48 ранены, а мэр Лондона утверждает, что нет оснований для беспокойства", — возмутился американский президент.

Власти британской столицы отвечают, что подвергаются несправедливым упрекам. Изначально фраза Хана звучала так: "Вы увидите сегодня на улицах усиленное присутствие полиции. Но нет оснований беспокоиться по этому поводу". В разговор с Трампом муниципальные власти не вступили. "Мэр занят, он ведет работу с полицией и правительством, чтобы координировать ответ на этот ужасный теракт. У мэра есть много других дел, кроме как отвечать Трампу", — сообщили в пресс-службе Хана.

CNN снова обвиняют в фейках

Дональд Трамп на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
В разрыве отношений стран Персидского залива виноват Трамп, заявил эксперт
Сторонники мягкого отношения к мигрантам, в числе которых сын выходца из Пакистана Садик Хан, практически одновременно оказались в центре другого скандала. Житель Лондона Марк Антро снял на камеру подготовку репортажа CNN о демонстрации умеренных мусульман в британской столице. Вслед за терактом 3 июня телекомпания показала сюжет о демонстрации приверженцев ислама, возмущенных действиями ИГ*. Запись демонстрирует,  что протестующими руководила корреспондент телекомпании, указывавшая им, в каком порядке они должны становиться.  

Скандал вокруг CNN был подхвачен окружением Дональда Трампа, обвиняющего компанию в производстве "фейковых новостей". "Я совершенно не удивлен. Они подают истории так, как считают нужным", — написал о постановочном сюжете сын президента Дональд Трамп-младший.

Американская телекомпания, со своей стороны, отвергает все обвинения. Демонстрация оскорбленных мусульман состоялась бы даже без участия журналистов, считают в CNN.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп-младший
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп-младший

Либо хан, либо пропал

Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
© AFP 2017 / Yui Mok, pool
Садик Хан пригласил Трампа в Лондон
Оказавшийся в водовороте событий мэр Лондона Садик Хан в той или иной форме, но должен будет дать ответ на вопрос, почему при его правлении, длящемся чуть больше года, в Лондоне произошло два террористических акта. Ранее, в течение более чем 10 лет, британская столица была избавлена от этого зла.
Сторонник левых, Садик Хан — первый в истории города мэр-мусульманин. Его избрание, как предполагалось, должно было привести к ослаблению межконфессиональных барьеров и вовлечению исламского меньшинства в британскую гражданскую нацию. В действительности, как показывает развитие событий, этого не происходит.

В 2005 году, когда в результате террористических актов в Лондоне погибло 52 человека, Садик Хан написал открытое письмо правительству страны, возложив часть ответственности за радикализацию преступников на британскую внешнюю политику. Кого посчитает виновным мэр на этот раз, можно будет узнать, если он начнет отвечать своим критикам справа.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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