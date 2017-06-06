Порт Ростова-на-Дону не впустит лайнер "Генерал Ватутин" из Украины

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать лайнер "Генерал Ватутин", идущий из Украины. Об этом сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, никаких указаний относительно приема лайнера не поступало. Кроме того, он подчеркнул, что ростовский порт сейчас впускает только грузовые суда.

"Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — отметил Виробян.

Он также добавил, что к одному из диспетчеров его службы обращались с просьбой разъяснить, куда именно идет лайнер.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.