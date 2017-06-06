Порт Ростова-на-Дону не впустит лайнер "Генерал Ватутин" из Украины

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать лайнер "Генерал Ватутин", идущий из Украины. Об этом сообщил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда", — отметил Виробян.
Он также добавил, что к одному из диспетчеров его службы обращались с просьбой разъяснить, куда именно идет лайнер.
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.