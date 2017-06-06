Украинцы начали регистрироваться в новой соцсети Ukrainians

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Более 24 тысяч человек уже зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians, однако кроме регистрации и смены фотографии никакие функции пользователям пока не доступны.

На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, объявив сбор подписей в поддержку реализации проекта. Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети, за ее создание проголосовали более 66 тысяч человек из необходимых 50 тысяч.

"Регистрация в украинской социальной сети Ukrainians — открытая", — говорится в сообщении на странице организаторов новой соцсети в Facebook.

Пользователи могут зарегистрировать аккаунт с помощью дублирования данных из Facebook или же создать его с помощью электронной почты. По состоянию на 13.30 мск возможностью зарегистрироваться в соцсети воспользовались более 24,5 тысячи человек. Однако, кроме регистрации и смены фотографии профиля, не доступны никакие другие функции. На сайте отмечают, что если в Ukrainians зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, тогда активизируются вкладки "новости" и "друзья".