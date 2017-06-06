Украинцы начали регистрироваться в новой соцсети Ukrainians

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Более 24 тысяч человек уже зарегистрировались в новой украинской социальной сети Ukrainians, однако кроме регистрации и смены фотографии никакие функции пользователям пока не доступны.
"Регистрация в украинской социальной сети Ukrainians — открытая", — говорится в сообщении на странице организаторов новой соцсети в Facebook.
Пользователи могут зарегистрировать аккаунт с помощью дублирования данных из Facebook или же создать его с помощью электронной почты. По состоянию на 13.30 мск возможностью зарегистрироваться в соцсети воспользовались более 24,5 тысячи человек. Однако, кроме регистрации и смены фотографии профиля, не доступны никакие другие функции. На сайте отмечают, что если в Ukrainians зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, тогда активизируются вкладки "новости" и "друзья".