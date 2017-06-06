Лавров прокомментировал выводы Belingcat по катастрофе MH17

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия не знает, на какие факты опираются выводы Bellingcat, опубликовавшей информацию о малайзийском Boeing, разбившемся на востоке Украины в июле 2014 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

Ранее международная команда блогеров-расследователей Bellingcat опубликовала информацию, что якобы сбивший авиалайнер "Малайзийских авиалиний" MH17 ЗРК "Бук" был приписан к российской зенитной бригаде.

"Я видел сообщения о том, что группа Bellingcat опубликовала некие выводы свои. Мы не знаем, на основании каких конкретных документов, фактов эти выводы были сделаны. По крайней мере то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает", — сказал министр иностранных дел РФ.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.