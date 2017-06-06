Скотланд-Ярд назвал имя третьего подозреваемого в лондонском теракте

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британская полиция задержала очередного подозреваемого в связи с терактом в Лондоне 3 июня.

"Следователи сегодня утром, 6 июня, арестовали мужчину в Баркинге (район на востоке Лондона – ред.). 27-летний мужчина был задержан по закону о терроризме сегодня в 08.05 (10.05 мск). В Баркинге был проведен обыск", — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Ранее Столичная полиция Лондона сообщила, что все 12 человек, ранее задержанных по делу о теракте в Лондоне, отпущены без предъявления обвинений.

В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 остаются в критическом состоянии.