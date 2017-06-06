Вступление Черногории в НАТО не укрепляет безопасность блока, заявил Лавров

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Вступление Черногории в НАТО не укрепляет безопасность альянса и ведет к дополнительным расходам стран-членов альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это чистой воды геополитический проект, он не укрепляет безопасность НАТО, это очевидно. Он ведет, наверное, к дополнительным расходам стран НАТО, потому что нужно будет осваивать в военно-техническом плане и территорию Черногории. А безопасность Черногории он тоже ни на йоту не укрепляет, потому что Черногории никто не угрожал и не может угрожать, а русофобские истеричные голоса, которые периодически из Подгорицы раздаются вызывают только сожаление, да и, в общем-то, улыбку, по большому счету", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

По словам министра, "в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям, антироссийской политике, ей (Черногории), значит вот, навязали и членство в НАТО".

"Считаю, что это тенденция, которая вновь возвращает нас к политике разделительных линий в Европе, которая подрывает многочисленные торжественные обещания западных лидеров о необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность и которая, по большому счету, линия тупиковая, до добра она не доведет", — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия открыта к диалогу, "мы готовы разговаривать, но разговаривать на равноправной основе, на основе конкретных фактов, на основе конкретного сопоставления потенциалов и военной активности".