В Кремле прокомментировали дипломатический скандал вокруг Катара

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Кремль выступает за то, чтобы проблемные вопросы урегулировались в ходе политико-дипломатического диалога, таким образом ситуация вокруг Катара не должна отразиться на эффективности общих усилий по борьбе с терроризмом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать возможность влияния данной ситуации на цены на нефть.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Не буду сейчас отвечать на этот вопрос, потому что, безусловно, мы выступаем за то, что все проблемные вопросы, все разногласия, недопонимания будут в ходе политического и политико-дипломатического диалога урегулированы. Мы на это рассчитываем с тем, чтобы подобные конфликтные ситуации никоим образом не отразились на эффективности общих усилий по борьбе с терроризмом", — ответил Песков на вопрос о том, не могут ли договоренности ОПЕК быть сорваны из-за тяжелой ситуации в Катаре.

На вопрос журналиста, может ли ситуация коснуться общих усилий по стабилизации цен на нефть, Песков ответил, что "сказал все, что хотел сказать".

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.