В Кремле прокомментировали дипломатический скандал вокруг Катара

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Кремль выступает за то, чтобы проблемные вопросы урегулировались в ходе политико-дипломатического диалога, таким образом ситуация вокруг Катара не должна отразиться на эффективности общих усилий по борьбе с терроризмом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать возможность влияния данной ситуации на цены на нефть.
"Не буду сейчас отвечать на этот вопрос, потому что, безусловно, мы выступаем за то, что все проблемные вопросы, все разногласия, недопонимания будут в ходе политического и политико-дипломатического диалога урегулированы. Мы на это рассчитываем с тем, чтобы подобные конфликтные ситуации никоим образом не отразились на эффективности общих усилий по борьбе с терроризмом", — ответил Песков на вопрос о том, не могут ли договоренности ОПЕК быть сорваны из-за тяжелой ситуации в Катаре.
ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.