Посол в Молдавии назвал высылку российских дипломатов печальным событием

КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил журналистам во вторник, что решение объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов в республике не соответствует уровню российско-молдавских взаимоотношений.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России позднее сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправились на родину 3 июня.

"Это печальное событие, которое не соответствует нашему уровню взаимоотношений. Решение принято, и наши коллеги покинули пределы Молдавии в течение трех дней, как и было предписано. Вероятно, приехали (в республику – ред.) и молдавские дипломаты, которым также это было предписано. Что могу сказать? Это только огорчает, потому что люди работали, сотрудничали, вкладывали свое умение в развитие российско-молдавских отношений", — сказал Мухаметшин.

Отвечая на вопрос о позиции дипмиссии по этому вопросу, дипломат отметил, что, согласно международному праву, он не может комментировать или высказывать свою точку зрения на эту тему.

"Такова международная практика. Когда объявляется какое-то количество дипломатов персона нон грата — в этом случае противоположная сторона, в данном случае мы, подробно рассматриваем эту ситуацию и отвечаем адекватно, зеркально. Такова практика. Никто не виноват – наши точно не виноваты, они (молдавские дипломаты – ред.) тоже. Но такая практика. Принято решение – дипломаты исполняют его", — заключил Мухаметшин.