Госдеп вне политики: Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белый дом настроен на налаживание отношений с Россией. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о соответствующем поручении президента Дональда Трампа.
Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.
"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.
"Политическая шизофрения" в США
Тогда СМИ обвинили Трампа в разглашении секретной информации о борьбе с терроризмом. Так, NBC News сообщил, что президент якобы рассказал министру о планах террористов ИГ* устроить теракт на борту самолета. Источники телеканала утверждают, что действия Трампа могут поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды боевиков.
В середине мая российский президент Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в США как "политическую шизофрению".
"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал Путин.
Владимир Путин также ответил на попытки "раскачать внутриполитическую ситуацию в США" с помощью антироссийских лозунгов.
"Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди ", — добавил отметил президент.
"Метания" Трампа
В начале июня портал Yahoo News сообщил, что после прихода к власти Трамп намеревался практически сразу отменить антироссийские санкции, однако не сумел сделать этого из-за команды своего предшественника Барака Обамы.
"Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — подчеркнул собеседник Yahoo News.
Источники портала утверждали, что Вашингтон хотел улучшить отношения с Москвой, чтобы получить союзника в борьбе с террористами в Сирии.
После ряда громких скандалов, которые были связаны с окружением Трампа (в частности, свой пост был вынужден покинуть советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн), позиция Белого дома изменилась.
"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.
После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".
"Ястребы" в Белом доме
В действующей администрации хватает и противников России. Так, во вторник вице-президент США Майк Пенс причислил Москву, наряду с Ираном и терроризмом, к главным мировым угрозам.
Впрочем, о российской угрозе говорил и сам Трамп. С таким заявлением он, в частности, выступил на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая.
"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в штаб-квартире альянса.
*Террористическая организация, запрещенная в России.