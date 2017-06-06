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Госдеп вне политики: Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

13:2306.06.2017
(обновлено: 13:25 06.06.2017)
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белый дом настроен на налаживание отношений с Россией. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал журналистам о соответствующем поручении президента Дональда Трампа.

Российский флаг у посольства РФ в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / James Lawler Duggan
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Во время пресс-конференции в столице Новой Зеландии, госсекретаря спросили по поводу расследования связей окружения Трампа с Россией. Журналистов интересовало, не повлияет ли оно на устойчивость действующей администрации США.

Дипломат отказался давать комментарии по этому поводу, сославшись на отсутствие информации.

"Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса", — добавил Тиллерсон.

"Политическая шизофрения" в США

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
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Обвинения о связях окружения Трампа с Россией не раз опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. Скандал получил новое развитие после встречи президента с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Тогда СМИ обвинили Трампа в разглашении секретной информации о борьбе с терроризмом. Так, NBC News сообщил, что президент якобы рассказал министру о планах террористов ИГ* устроить теракт на борту самолета. Источники телеканала утверждают, что действия Трампа могут поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды боевиков.

В середине мая российский президент Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в США как "политическую шизофрению".

"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты", — сказал Путин.

Владимир Путин также ответил на попытки "раскачать внутриполитическую ситуацию в США" с помощью антироссийских лозунгов.

Сенатор Джон Маккейн беседует с журналистами
© AP Photo / Ross D. Franklin
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"Вначале, когда мы смотрели, как процесс внутриполитической борьбы развивался, нам было смешно. На сегодняшний день это не просто грустно, это вызывает у нас озабоченность, потому что до чего еще могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить", — сказал Путин.

"Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди ", — добавил отметил президент.

"Метания" Трампа

В начале июня портал Yahoo News сообщил, что после прихода к власти Трамп намеревался практически сразу отменить антироссийские санкции, однако не сумел сделать этого из-за команды своего предшественника Барака Обамы.

Борис Эпштейн возле Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
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Анонимные источники в Белом доме сообщили, что администрация Трампа изучала возможность внесения изменений в ограничения в рамках более широкого пересмотра политического курса, который все еще продолжается.

"Мы пересматривали все санкции, и Россия здесь не исключение", — подчеркнул собеседник Yahoo News.

Источники портала утверждали, что Вашингтон хотел улучшить отношения с Москвой, чтобы получить союзника в борьбе с террористами в Сирии.

После ряда громких скандалов, которые были связаны с окружением Трампа (в частности, свой пост был вынужден покинуть советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн), позиция Белого дома изменилась.

Посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
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В конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые прошли в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".

"Ястребы" в Белом доме

В действующей администрации хватает и противников России. Так, во вторник вице-президент США Майк Пенс причислил Москву, наряду с Ираном и терроризмом, к главным мировым угрозам.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Политолог назвал заявление Пенса о российской угрозе "фантасмагорией"
"От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте: кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", — заявил Пенс в Atlantic Council, имея в виду распад СССР в 1991 году.

Впрочем, о российской угрозе говорил и сам Трамп. С таким заявлением он, в частности, выступил на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая.

"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в штаб-квартире альянса.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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