Саудовская Аравия аннулировала лицензию Катарских авиалиний

КАИР, 6 июн — РИА Новости. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии отозвало лицензию авиакомпании Qatar Airways и приказало закрыть офис компании в королевстве в течение двух суток, сообщается в заявлении ведомства.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Поводом для этого стали обвинения в адрес Дохи в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Аннулировать все лицензии Qatar Airways и закрыть все ее офисы в королевстве в течение 48 часов. Отозвать все разрешения, выданные управлением сотрудникам катарских авиалиний… в связи с заявлением правительства Саудовской Аравии о разрыве дипломатических отношений с Катаром", — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Управление советует всем купившим билеты на рейсы авиакомпании обращаться к турагентам или к авиакомпании за компенсацией.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостановила в понедельник все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Ранее об отмене рейсов в Катар заявили авиакомпании Flydubai, Emirates, EgyptAir, Etihad, Air Arabia, SAUDIA.