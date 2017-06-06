В Британии почтили память жертв лондонского теракта

ЛОНДОН, 6 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британцы минутой молчания почтили память погибших во время теракта в Лондоне, произошедшего вечером 3 июня.

В тот день автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли. Восемнадцать человек остаются в критическом состоянии.

A minute's silence at Justus Lipsius today to honour London Bridge terror attack victims. #LondonBridgeAttack pic.twitter.com/DJvPXUHIT3 — EU2017EE (@EU2017EE) 6 июня 2017 г.

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Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня. Накануне вечером в центре британской столицы состоялась церемония памяти жертв терактов, в которой приняли участие министр внутренних дел Амбер Радд, глава Скотланд-Ярда Крессида Дик и мэр Лондона Садик Хан.

Нынешний теракт стал третьим в Великобритании за 2,5 месяца.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.