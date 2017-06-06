В Кремле опровергли возможность вмешательства ГРУ в выборы в США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле решительно опровергают возможность того, что ГРУ вмешивалось в выборы президента США и предпринимало другие попытки вмешаться в избирательную систему этой страны, заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, видел ли Песков сообщение об отчете АНБ, где говорится, что ГРУ якобы "атаковало поставщика оборудования для проведения выборов в США и предпринимало другие попытки вмешаться в избирательную систему", и уточнили, какая будет редакция Кремля.

"Традиционная (реакция). Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть", — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не знакомы с этим отчетом.

Ранее портал Intercept со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) сообщил о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США. Портал Intercept ссылается на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.