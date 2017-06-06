В Кремле опровергли возможность вмешательства ГРУ в выборы в США

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Кремле решительно опровергают возможность того, что ГРУ вмешивалось в выборы президента США и предпринимало другие попытки вмешаться в избирательную систему этой страны, заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Традиционная (реакция). Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть", — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле не знакомы с этим отчетом.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.